ФФК выступила с заявлением об обращении «Актобе» в гражданские суды

Ранее палата по разрешению споров ФФК (ПРС) разрешила «Актобе» совершать трансферы на основании решения городского суда Актобе по делу о долгах перед экс-защитником клуба Юрием Логвиненко.

После этого ассоциация футболистов Казахстана Pro Football обратилась к президенту ФФК Сейльде Байшакову и сообщила, что «Актобе» нарушает регламент ФИФА.

Ситуацию прокомментировал и гендиректор «Актобе» Максат Тюмалиев, который заявил, что клуб отстаивает свои конституционные права.

«ФФК сообщает, что согласно пункту 2 статьи 59 главы IX Устава ФИФА (редакция 2016 года), обращение в суды общей юрисдикции запрещено, за исключением случаев, предусмотренных регламентами ФИФА.

Принимая во внимание вышеуказанное, согласно статье 22 главы VIII Регламента по статусу и переходам игроков ФИФА (редакция 2016 года), без ущерба праву любого игрока и клуба требовать в гражданском суде возмещения по трудовым спорам, ФИФА имеет право на урегулирование споров между клубами и игроками. Это означает, что ФИФА допускает возможность обращения игроками и клубами в гражданский суд исключительно только по трудовым спорам.

Также, согласно пункту 1 статьи 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан, юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде. В связи с этим, футбольные клубы, являясь юридическими лицами, учрежденными в соответствии с законодательством РК, вправе участвовать в суде в качестве истца или ответчика.

Что касается исполнения определения суда Палатой по разрешению споров ФФК, сообщаем, что в соответствии со статьей 21 гражданско-процессуального кодекса РК вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех юридических лиц и подлежат исполнению на всей территории РК. Неисполнение судебных актов влечет предусмотренную законом ответственность.

На основании вышеизложенного действия Палаты по разрешению споров ФФК осуществлялись в соответствии с Уставом, регламентами ФИФА и законодательством РК", — говорится в заявлении ФФК на официальном сайте организации.