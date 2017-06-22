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22 июня 2017, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду не планирует выплачивать € 14,7 млн налоговым органам Испании

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает себя полностью невиновным и не планирует выплачивать € 14,7 млн налоговым органам Испании, чтобы, как сообщалось ранее, избежать реального срока тюремного заключения за неуплату налогов, утверждает Marca.

Нападающий Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> считает себя полностью невиновным и не планирует выплачивать € 147 млн налоговым органам Испании чтобы как сообщалось ранее избежать реального срока тюремного заключения за неуплату налогов утверждает Marca. Увеличить
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31 июля в суде 32-летний футболист намерен отстаивать свою точку зрения. В преддверии этого процесса Роналду уже нанял двух юристов из международной юридической компании Baker & McKenzie, которые будут защищать его перед судом.

Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.

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