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22 июня 2017, 18:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Моуринью наложил вето на трансфер Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью категорически против перехода в свою команду нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> категорически против перехода в свою команду нападающего Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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Как утверждает журналист Танкреди Палмери, специалист связался с руководством клуба и наложил вето на покупку игрока.

Напомним, что португальцы работали вместе в период с 2010 по 2013 год в мадридском клубе. Перед уходом Моуринью из команды между сторонами случился конфликт. Кроме того, Моуринью полагает, что форвард использует сложившуюся ситуацию, чтобы выбить себе более серьезный контракт.

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Новости Зарубежного футбола

СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается платить €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов, и будет судиться с налоговыми органами Испании. Об этом сообщает испанская газета Marca.
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