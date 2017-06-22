Моуринью наложил вето на трансфер Криштиану Роналду

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Как утверждает журналист Танкреди Палмери, специалист связался с руководством клуба и наложил вето на покупку игрока.

Напомним, что португальцы работали вместе в период с 2010 по 2013 год в мадридском клубе. Перед уходом Моуринью из команды между сторонами случился конфликт. Кроме того, Моуринью полагает, что форвард использует сложившуюся ситуацию, чтобы выбить себе более серьезный контракт.