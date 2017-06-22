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22 июня 2017, 17:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Франк де Бур близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»

Руководство «Кристал Пэлас», похоже, определилось с новым главным тренером.

Руководство <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> похоже определилось с новым главным тренером. Увеличить
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Sky Sports сообщает, что бывший наставник «Интера» Франк де Бур близок к тому, чтобы возглавить команду. Голландец считается главным фаворитом.

Тренерское кресло остаётся вакантным с мая этого года, когда Сэм Эллардайс объявил об уходе из команды. Под его руководством команда финишировала в английской Премьер-лиге на 14-м месте.

Отметим, что Франк де Бур находится без работы с ноября прошлого года, когда был уволен с поста главного тренера «Интера».

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