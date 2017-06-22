СМИ: Дембеле продолжит свою карьеру в «Барселоне»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле перейдет в «Барселону».
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Как утверждает Bild, клубы достигли договоренности относительно трансфера 20-летнего француза. Футболист обойдется каталонцам в 50 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Боруссия» хочет продать Дембеле за 90 миллионов евро. Контракт француза с «Барселоной» будет рассчитан до 2022 года. В ближайшее время футболист должен пройти медобследование.
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