Поль ле Гуэн возглавил турецкий «Бурсаспор»
Бывший главный тренер «Лиона» и «ПСЖ» Поль ле Гуэн назначен главным тренером турецкого «Бурсаспора».
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Контракт 53-летнего французского специалиста с клубом рассчитан на два года.
Последним местом работы Ле Гуэна была сборная Омана, которую он возглавлял с 2011 по 2015 год. Ранее он также тренировал «Ренн», «Глазго Рейнджерс» и сборную Камеруна.
Под руководством Ле Гуэна «Лион» три раза выиграл чемпионат Франции, а «ПСЖ» стал обладателем Кубка французской лиги.