Иранский двойник Месси разыграл Касильяса
Двойник форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси Реза Парастеш разыграл испанского вратаря «Порту» Икера Касильяса.
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Во время интервью к голкиперу сзади подошел 25-летний иранец в футболке каталонского клуба. Касильяс обернулся и поприветствовал мужчину, сказав ему: «Привет, Лео, как дела»?. Когда Парастеш попытался ответить ему на испанском вратарь понял, что его разыграли.
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