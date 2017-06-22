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22 июня 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Иранский двойник Месси разыграл Касильяса

Двойник форварда «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси Реза Парастеш разыграл испанского вратаря «Порту» Икера Касильяса.

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Во время интервью к голкиперу сзади подошел 25-летний иранец в футболке каталонского клуба. Касильяс обернулся и поприветствовал мужчину, сказав ему: «Привет, Лео, как дела»?. Когда Парастеш попытался ответить ему на испанском вратарь понял, что его разыграли.
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