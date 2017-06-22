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22 июня 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Астон Вилла» готова платить Терри 4 млн фунтов в год

Руководство «Астон Виллы» серьёзно заинтересовано в услугах бывшего защитника и капитана «Челси» Джона Терри.

Руководство <span class=error>Астон</span> Виллы серьёзно заинтересовано в услугах бывшего защитника и капитана <span class=error>Челси</span> Джона <span class=error>Терри</span>. Увеличить
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The Telegraph сообщает, что «вилланы» сделали 36-летнему футболисту конкретное предложение. В случае перехода Терри будет зарабатывать £ 4 млн (около € 4,5 млн) в год.

Помимо «Астон Виллы», в услугах бывшего защитника сборной Англии заинтересованы «Борнмут», «Вест Бромвич Альбион», «Суонси», «Бирмингем Сити», а также команды MLS и китайской Суперлиги.

Джон Терри не собирается завершать карьеру и хотел бы остаться в Европе.

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