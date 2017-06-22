Диего Коста сообщил «Атлетико», что хочет вернуться в мадридский клуб

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Ранее в СМИ сообщалось, что «Атлетико» уже провёл переговоры с «Челси» относительно приобретения нападающего. Английский клуб не прочь выставить футболиста сборной Испании на трансфер, однако требует за него не менее € 55 млн.

Кроме того, главный тренер английской команды Антонио Конте настаивает на том, что Коста больше не будет играть под его руководством.



Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико» давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.