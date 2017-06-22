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22 июня 2017, 12:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Коста сообщил «Атлетико», что хочет вернуться в мадридский клуб

Нападающий «Челси» Диего Коста сообщил представителям «Атлетико», что хотел бы вернуться в стан мадридского клуба, утверждает Sky Sports.

Нападающий <span class=error>Челси</span> Диего Коста сообщил представителям <span class=error>Атлетико</span> что хотел бы вернуться в стан мадридского клуба утверждает Sky Sports. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что «Атлетико» уже провёл переговоры с «Челси» относительно приобретения нападающего. Английский клуб не прочь выставить футболиста сборной Испании на трансфер, однако требует за него не менее € 55 млн.

Кроме того, главный тренер английской команды Антонио Конте настаивает на том, что Коста больше не будет играть под его руководством.

Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико» давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.

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