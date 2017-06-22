Судья отдал голевой пас в матче чемпионата Аргентины

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Nunca antes visto: el árbitro dio la asistencia del primer gol de Acassuso ?? <a href="https://t.co/vIfQB8N5tn">pic.twitter.com/vIfQB8N5tn</a></p>— Noticias Acassuso (@NotiAcassuso) <a href="https://twitter.com/NotiAcassuso/status/876591771077279744">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На седьмой минуте игры мяч попал в судью, после чего отскочил к форварду «Акассусо» Дамиану Сальватьерре, который реализовал выход один на один. Игра завершилась поражением «Тристан Суарес» со счетом 1:4.