Судья отдал голевой пас в матче чемпионата Аргентины
Аргентинский арбитр Леандро Рей Хилфер отметился голевой передачей в матче одного из низших дивизионов чемпионата страны между «Тристан Суарес» и «Акасуссо».
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На седьмой минуте игры мяч попал в судью, после чего отскочил к форварду «Акассусо» Дамиану Сальватьерре, который реализовал выход один на один. Игра завершилась поражением «Тристан Суарес» со счетом 1:4.
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