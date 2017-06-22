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22 июня 2017, 8:39 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Судья отдал голевой пас в матче чемпионата Аргентины

Аргентинский арбитр Леандро Рей Хилфер отметился голевой передачей в матче одного из низших дивизионов чемпионата страны между «Тристан Суарес» и «Акасуссо».

Аргентинский арбитр <span class=error>Леандро</span> Рей <span class=error>Хилфер</span> отметился голевой передачей в матче одного из низших дивизионов чемпионата страны между Тристан <span class=error>Суарес</span> и Акасуссо. На седьмой минуте игры мяч попал в судью после чего отскочил к форварду Акассусо <span class=error>Дамиану</span> Сальватьерре который реализовал выход один на один. Увеличить
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На седьмой минуте игры мяч попал в судью, после чего отскочил к форварду «Акассусо» Дамиану Сальватьерре, который реализовал выход один на один. Игра завершилась поражением «Тристан Суарес» со счетом 1:4.
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