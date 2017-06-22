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22 июня 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тенерифе» выиграл у «Хетафе» в первом матче за место в Примере

«Тенерифе» выиграл у «Хетафе» в первом матче плей-офф испанской Сегунды за право играть в следующем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Испании.

Встреча проходила в Санта-Крус-де-Тенерифе на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в середине первого тайма забил защитник «Тенерифе» Хорхе Саэнс.

Ответный матч между «Хетафе» и «Тенерифе» состоится 24 июня. Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

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