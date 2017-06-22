«Тенерифе» выиграл у «Хетафе» в первом матче за место в Примере

Встреча проходила в Санта-Крус-де-Тенерифе на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в середине первого тайма забил защитник «Тенерифе» Хорхе Саэнс.

Ответный матч между «Хетафе» и «Тенерифе» состоится 24 июня. Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».