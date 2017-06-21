Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30150437/
21 июня 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сергей Ребров стал главным тренером «Аль-Ахли»

Украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

Украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером клуба Аль-Ахли из Саудовской Аравии сообщает пресс-служба команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ребров, который сменил на посту наставника команды швейцарца Кристиана Гросса, подписал соглашение, которое рассчитано на два года.

Сергей Ребров покинул киевское «Динамо» по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера клуба 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В минувшем сезоне киевское «Динамо» в УПЛ финишировало на втором месте.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?