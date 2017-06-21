Сергей Ребров стал главным тренером «Аль-Ахли»
Украинский специалист Сергей Ребров стал новым главным тренером клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, сообщает
пресс-служба команды.
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Ребров, который сменил на посту наставника команды швейцарца Кристиана Гросса, подписал соглашение, которое рассчитано на два года.
Сергей Ребров покинул киевское «Динамо» по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера клуба 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В минувшем сезоне киевское «Динамо» в УПЛ финишировало на втором месте.
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