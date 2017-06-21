Китайские инвесторы купили 60 процентов акций «Пармы», Креспо стал вице-президентом клуба

На прошлой неделе клуб по итогам сезона-2016/17 завоевал право выступать в серии B, обыграв «Алессандрию» в финальном матче плей-офф лиги Pro (2:0).

«Парма» — двукратный обладатель Кубка УЕФА. В 2015 году клуб был во второй раз за 11 лет признан банкротом и начал сезон-2015/16 в лиге D, четвертом дивизионе Италии. За два сезона клуб поднялся на две «ступеньки» итальянского футбола.

Эрнан Креспо выступал за «Парму» на протяжении семи сезонов (1996/97−1999/2000, 2009/10−2011/12). За это время он провел 201 матч, забив 94 гола. В 2012 году завершил карьеру.