ФК «Монако» подписал контракт с 18-летним воспитанником «Барселоны» Мбоула

Как сообщается, 18-летний нападающий подписал с «Монако» соглашение сроком на пять лет — до лета 2022 года, которое вступит в силу с 1 июля, тогда Мбоула и присоединится к своей новой команде.

Мбоула в минувшем сезоне запомнился яркой игрой за команду «Барселоны» в Юношеской лиге УЕФА, где он забил 8 мячей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Jordi Mboula jusqu’en 2022 ! <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeToMonaco?src=hash">#WelcomeToMonaco</a><br><br>➡️ <a href="https://t.co/u2Jxak7XGp">https://t.co/u2Jxak7XGp</a> <a href="https://t.co/M4RYSvFsPw">pic.twitter.com/M4RYSvFsPw</a></p>— AS Monaco??? (@AS_Monaco) <a href="https://twitter.com/AS_Monaco/status/877526702552997888">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>