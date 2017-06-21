ФК «Монако» подписал контракт с 18-летним воспитанником «Барселоны» Мбоула
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. «Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом Жорди Мбоулой, который является воспитанником «Барселоны».
Как сообщается, 18-летний нападающий подписал с «Монако» соглашение сроком на пять лет — до лета 2022 года, которое вступит в силу с 1 июля, тогда Мбоула и присоединится к своей новой команде.
Мбоула в минувшем сезоне запомнился яркой игрой за команду «Барселоны» в Юношеской лиге УЕФА, где он забил 8 мячей.
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