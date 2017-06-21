Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30148917/
21 июня 2017, 20:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Челси» заработает на переходе Салаха в «Ливерпуль» 2,7 миллиона фунтов стерлингов

Согласно пункту в контракте нападающего «Ромы» Мохамеда Салаха «Челси» заработает 2,7 миллиона фунтов стерлингов на переходе игрока в «Ливерпуль», утверждает The Times. Данная опция была включена при трансфере форварда из лондонского клуба в римский.

Согласно пункту в контракте нападающего <span class=error>Ромы</span> Мохамеда <span class=error>Салаха</span> <span class=error>Челси</span> заработает 27 миллиона фунтов стерлингов на переходе игрока в Ливерпуль. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что 25-летний египтянин в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль», который заплатит за футболиста 39 миллионов. В минувшем сезоне Салах в составе «волков» провел 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 12 голевых передач.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

В Петербурге эксперимент ФИФА провалился

"Королевский клуб" без короля. Где начнет сезон Роналду

Громкое назначение в РФПЛ