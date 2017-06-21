«Челси» заработает на переходе Салаха в «Ливерпуль» 2,7 миллиона фунтов стерлингов
Согласно пункту в контракте нападающего «Ромы» Мохамеда Салаха «Челси» заработает 2,7 миллиона фунтов стерлингов на переходе игрока в «Ливерпуль», утверждает The Times. Данная опция была включена при трансфере форварда из лондонского клуба в римский.
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Ранее сообщалось, что 25-летний египтянин в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль», который заплатит за футболиста 39 миллионов. В минувшем сезоне Салах в составе «волков» провел 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 12 голевых передач.
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