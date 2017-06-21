«Челси» заработает на переходе Салаха в «Ливерпуль» 2,7 миллиона фунтов стерлингов

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Ранее сообщалось, что 25-летний египтянин в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль», который заплатит за футболиста 39 миллионов. В минувшем сезоне Салах в составе «волков» провел 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 12 голевых передач.