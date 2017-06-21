Маротта подтвердил, что Дани Алвес расторгнет контракт с «Ювентусом»
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Дани Алвес расторгнет контракт с туринским клубом.
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Алвес перешёл в «Ювентус» из «Барселоны» в 2016 году на правах свободного агента. Игрок сыграл в 33 матчах за туринцев в минувшем сезоне, отметившись 6 мячами и 7 результативными передачами. Вместе с «Ювентусом» Алвес выиграл скудетто, Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянский клуб уступил «Реалу» со счетом 1:4.
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