Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30148792/
21 июня 2017, 19:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Маротта подтвердил, что Дани Алвес расторгнет контракт с «Ювентусом»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что защитник Дани Алвес расторгнет контракт с туринским клубом.

Генеральный директор <span class=error>Ювентуса</span> Джузеппе <span class=error>Маротта</span> подтвердил что защитник Дани <span class=error>Алвес</span> расторгнет контракт с туринским клубом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Алвес перешёл в «Ювентус» из «Барселоны» в 2016 году на правах свободного агента. Игрок сыграл в 33 матчах за туринцев в минувшем сезоне, отметившись 6 мячами и 7 результативными передачами. Вместе с «Ювентусом» Алвес выиграл скудетто, Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянский клуб уступил «Реалу» со счетом 1:4.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Челси» заработает на переходе Салаха в «Ливерпуль» 2,7 миллиона фунтов стерлингов

«Челси» заработает на переходе Салаха в «Ливерпуль» 2,7 миллиона фунтов стерлингов

Согласно пункту в контракте нападающего «Ромы» Мохамеда Салаха «Челси» заработает 2,7 миллиона фунтов стерлингов на переходе игрока в «Ливерпуль», утверждает The Times. Данная опция была включена при трансфере форварда из лондонского клуба в римский.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?