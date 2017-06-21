Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30146290/
21 июня 2017, 17:46 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Определился первый соперник команды Слуцкого в Англии

Английский «Халл Сити», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, сыграет с бирмингемской «Астон Виллой» в первом туре чемпионшипа сезона-2017/18. Об этом сообщается на сайте второго по статусу английского дивизиона.

Английский <span class=error>Халл</span> Сити возглавляемый российским тренером Леонидом <span class=error>Слуцким</span> сыграет с бирмингемской <span class=error>Астон</span> Виллой в первом туре <span class=error>чемпионшипа</span> сезона-2017/18. Встреча пройдет 5 августа на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. 46-летний россиянин начал работать в клубе 9 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет 5 августа на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

14 июня Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском, выразив надежду на хорошую поддержку команду и совместное достижение целей.

Слуцкий возглавил «Халл Сити» 9 июня. Он стал первым россиянином, возглавившим команду с Туманного Альбиона. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу, которую он покинул по итогам минувшего сезона.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Бышовец: Работа в первой лиге Англии не делает чести лучшему тренеру России

Бышовец: Работа в первой лиге Англии не делает чести лучшему тренеру России

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал, как относится к тому, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил английский клуб «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса