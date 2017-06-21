Определился первый соперник команды Слуцкого в Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет 5 августа на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

14 июня Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити» на английском, выразив надежду на хорошую поддержку команду и совместное достижение целей.