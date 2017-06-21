СМИ: «Челси» и «Ман Юнайтед» провели переговоры с представителями Левандовского

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По данным СМИ, нападающий хочет уйти из команды, поскольку не чувствует поддержки со стороны тренерского штаба и одноклубников. Сообщается, что на данный момент у лондонского клуба больше шансов на приобретение игрока. Левандовский в декабре подписал новое соглашение с «Баварией», которое рассчитано до 2021 года.

Поляк, которому в августе исполнится 29 лет, в минувшем сезоне принял участие в 47 матчах «Баварии» в различных турнирах, забил 43 мяча и отдал 10 результативных передач. Вместе с мюнхенским клубом он три раза становился чемпионом Германии, обладателем Кубка страны. В составе дортмундской «Боруссии» он выиграл два чемпионата и один Кубок.