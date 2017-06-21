Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, игрок сборной Аргентины дал согласие на переход в «Манчестер Сити», а сумма трансфера могла составить 150 млн евро.

При этом источник уверяет, что нападающий согласовал с английским клубом условия контракта, однако отговорил его от трансфера его одноклубник Луис Суарес.

Добавим, что Месси до сих пор не поставил подпись под новым соглашением, а СМИ минувшей зимой вновь писали об интересе «горожан».