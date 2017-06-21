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21 июня 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года собирался покинуть Испанию из-за проблем с законом.

Форвард Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> летом 2016 года собирался покинуть Испанию <nobr>из-за </nobr>проблем с законом. Увеличить
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Как сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, игрок сборной Аргентины дал согласие на переход в «Манчестер Сити», а сумма трансфера могла составить 150 млн евро.

При этом источник уверяет, что нападающий согласовал с английским клубом условия контракта, однако отговорил его от трансфера его одноклубник Луис Суарес.

Добавим, что Месси до сих пор не поставил подпись под новым соглашением, а СМИ минувшей зимой вновь писали об интересе «горожан».

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