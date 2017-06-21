Суарес отговорил Месси от трансфера в «Манчестер Сити»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси летом 2016 года собирался покинуть Испанию
из-за проблем с законом.
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Как сообщает каталонское издание Mundo Deportivo, игрок сборной Аргентины дал согласие на переход в «Манчестер Сити», а сумма трансфера могла составить 150 млн евро.
При этом источник уверяет, что нападающий согласовал с английским клубом условия контракта, однако отговорил его от трансфера его одноклубник Луис Суарес.
Добавим, что Месси до сих пор не поставил подпись под новым соглашением, а СМИ минувшей зимой вновь писали об интересе «горожан».
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