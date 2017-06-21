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21 июня 2017, 10:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

С. Ребров: Саудовская Аравия? У меня контракт с киевским «Динамо»

Украинский специалист Сергей Ребров прокомментировал новость о том, что он может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии и возглавить «Аль-Ахли».

Украинский специалист Сергей <span class=error>Ребров</span> прокомментировал новость о том что он может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии и возглавить Аль-<span class=error>Ахли</span>. Увеличить
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«Саудовская Аравия? До конца месяца у меня действует контракт с “Динамо”. Поэтому говорить о чём-то ещё рано», — цитируют Реброва «Вести».

Сергей Ребров покинул киевский клуб по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера «Динамо» 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В минувшем сезоне киевское «Динамо» в УПЛ финишировало на втором месте.

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