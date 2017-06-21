С. Ребров: Саудовская Аравия? У меня контракт с киевским «Динамо»
Украинский специалист Сергей Ребров прокомментировал новость о том, что он может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии и возглавить «Аль-Ахли».
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«Саудовская Аравия? До конца месяца у меня действует контракт с “Динамо”. Поэтому говорить о
Сергей Ребров покинул киевский клуб по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера «Динамо» 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В минувшем сезоне киевское «Динамо» в УПЛ финишировало на втором месте.
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