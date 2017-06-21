С. Ребров: Саудовская Аравия? У меня контракт с киевским «Динамо»

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«Саудовская Аравия? До конца месяца у меня действует контракт с “Динамо”. Поэтому говорить о чём-то ещё рано», — цитируют Реброва «Вести».

Сергей Ребров покинул киевский клуб по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера «Динамо» 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. В минувшем сезоне киевское «Динамо» в УПЛ финишировало на втором месте.