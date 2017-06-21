Р. Фернандес объяснил, почему «Барселона» сделала ставку на Вальверде

У руля каталонской команды этот специалист сменил Луиса Энрике.

«Когда мы начали поиски нового тренера, то нам было ясно, что Вальверде подходит «Барселоне». Это был специалист, уже знавший клуб и игравший за него. Вальверде — человек, имевший большой опыт, но прежде всего очень большие знания. Именно их мы и ценим больше всего. Он работал во многих командах и всегда достойно справлялся со своими обязанностями. Думаю, настало время для того, чтобы он работал у руля «Барселоны», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.