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21 июня 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Суд примет решение «по делу Вальбуэна — Бензема» 11 июля

Кассационный суд во Франции вынесет окончательный вердикт по делу форварда «Реала» Карима Бензема и полузащитника «Фенербахче» Матьё Вальбуэна 11 июля, сообщает Marca.

Кассационный суд во Франции вынесет окончательный вердикт по делу форварда Реала <span class=error>Карима</span> <span class=error>Бензема</span> и полузащитника Фенербахче <span class=error>Матьё</span> Вальбуэна 11 июля сообщает Marca. Увеличить
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Ранее суд отклонил апелляцию Бензема, которого Вальбуэна в 2015 году обвинил в шантаже видеозаписью интимного характера.

В СМИ сообщалось, что Вальбуэна шантажировала группа лиц некой видеозаписью, по некоторым данным, имеющей интимный характер. Преступники требовали денег, в противном случае грозили обнародовать свой компромат. Отмечалось, что видеозапись была сделана на телефон Бензема, что и сделало его одним из основных подозреваемых.

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