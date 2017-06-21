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Ранее суд отклонил апелляцию Бензема, которого Вальбуэна в 2015 году обвинил в шантаже видеозаписью интимного характера.

В СМИ сообщалось, что Вальбуэна шантажировала группа лиц некой видеозаписью, по некоторым данным, имеющей интимный характер. Преступники требовали денег, в противном случае грозили обнародовать свой компромат. Отмечалось, что видеозапись была сделана на телефон Бензема, что и сделало его одним из основных подозреваемых.