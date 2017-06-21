«Боруссия» Д позволит Обамейянгу покинуть клуб не позднее 26 июля

Однако габонский футболист сможет перейти в другой клуб лишь при одном условии: он должен сделать это до 26 июля. К этому сроку новый главный тренер немецкой команды Петер Бош уже хочет знать, на кого он может рассчитывать в очередном сезоне. После этого Обамейянгу уже не позволят покинуть «Боруссию».

В последнее время СМИ неоднократно писали о возможности перехода Обамейянга в другой клуб. Игрок по итогам последнего сезона стал с 31 голом лучшим бомбардиром чемпионата Германии.