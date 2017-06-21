«Боруссия» Д позволит Обамейянгу покинуть клуб не позднее 26 июля
Руководство дортмундской «Боруссии» позволит нападающему
Пьер-Эмерику Обамейянгу сменить клубную прописку, сообщает Sport Bild.
Однако габонский футболист сможет перейти в другой клуб лишь при одном условии: он должен сделать это до 26 июля. К этому сроку новый главный тренер немецкой команды Петер Бош уже хочет знать, на кого он может рассчитывать в очередном сезоне. После этого Обамейянгу уже не позволят покинуть «Боруссию».
В последнее время СМИ неоднократно писали о возможности перехода Обамейянга в другой клуб. Игрок по итогам последнего сезона стал с 31 голом лучшим бомбардиром чемпионата Германии.
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