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21 июня 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Голевой дубль Нивалдо помог футболистам «Гомеля» добиться победы над «Крумкачамi»

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» прервали трехматчевую серию без побед в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 13-го тура <span class=error>гомельчане</span> принимали столичный клуб Крумкачы имели преимущество но долго не могли добиться успеха. Увеличить
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В домашнем поединке 13-го тура гомельчане принимали столичный клуб «Крумкачы», имели преимущество, но долго не могли добиться успеха. Только в конце второго тайма хозяева дожали гостей благодаря бразильскому легионеру Нивалдо, который оформил голевой дубль на 79-й и 86-й минутах игры — 2:0.

Лидер первенства солигорский «Шахтер» одолел у себя дома новополоцкий «Нафтан» со счетом 2:1. Футболисты минского «Динамо» разгромили в гостях «Слуцк» — 3:0 и поднялись на второе место, обойдя борисовский БАТЭ. Борисовчане не смогли добиться победы у себя дома, сыграв вничью с жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 0:0. С таким же результатом завершился поединок «Минска» и «Городеи».

«Шахтер» и минское «Динамо» победили в матчах 13-го тура ЧБ по футболу, БАТЭ сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗом’Лидер турнира солигорский «Шахтер» принимал на своем поле одного из аутсайдеров новополоцкий «Нафтан» и переиграл гостей со счетом 2:1.

Игровая программа 13-го тура завершится сегодня тремя матчами: «Славия» (Мозырь) — «Днепр» (Могилев), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск», «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно).

Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Шахтер» — 32 очка (13 матчей; разница мячей — 19−6), «Динамо» (Минск) — 28 (13; 17−5), БАТЭ — 27 (13; 21−7), «Слуцк» — 22 (13; 15−11), «Неман» — 21 (12; 17−12).

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