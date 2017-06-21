«Манчестер Юнайтед» готов продать Дармиана за £ 18 млн

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Рома» и «Интер», а конкуренцию им готов составить «Ювентус».

Daily Mail сообщает, что «МЮ» оценивает Дармиана в £ 18 млн (около € 20,4 млн) и выслушает подходящие предложения по игроку сборной Италии. В случае перехода в «Ювентус» Дармиан должен заменить Дани Алвеса, который может покинуть команду.

Помимо итальянского защитника, «старая синьора» присматривается к Жоау Конселу, Далинло и Маттиа Де Шильо.

В 2015 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Дармиана £ 12,7 млн (около € 14,3 млн).