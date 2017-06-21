«Манчестер Юнайтед» готов продать Дармиана за £ 18 млн
Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может покинуть команду во время летнего трансферного окна.
В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Рома» и «Интер», а конкуренцию им готов составить «Ювентус».
Daily Mail сообщает, что «МЮ» оценивает Дармиана в £ 18 млн (около € 20,4 млн) и выслушает подходящие предложения по игроку сборной Италии. В случае перехода в «Ювентус» Дармиан должен заменить Дани Алвеса, который может покинуть команду.
Помимо итальянского защитника, «старая синьора» присматривается к Жоау Конселу, Далинло и Маттиа Де Шильо.
В 2015 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за Дармиана £ 12,7 млн (около € 14,3 млн).
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