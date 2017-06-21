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21 июня 2017, 9:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью обвиняется в подписании контракта с «Реалом» до ухода Пеллегрини

Стали известны некоторые новые детали обвинения, выдвинутого против бывшего главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, возглавляющего ныне «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

Стали известны некоторые новые детали обвинения выдвинутого против бывшего главного тренера мадридского Реала <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> возглавляющего ныне Манчестер Юнайтед сообщает AS. Увеличить
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В частности, португальский специалист обвиняется в том, что подписал контракт с «Королевским клубом» 31 марта 2010 года. Между тем Мануэль Пеллегрини ещё не покинул пост наставника «сливочных». Чилийский специалист должен был руководить командой ещё в 9 матчах.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура выдвинула обвинения против Моуринью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 3,3 млн. Соответствующее заявление прокуратора уже направила в мадридский суд. Моуринью обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год. Представители Моуринью сообщили, что португальский специалист не получал уведомлений от налоговых органов.

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