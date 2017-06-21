Моуринью обвиняется в подписании контракта с «Реалом» до ухода Пеллегрини

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В частности, португальский специалист обвиняется в том, что подписал контракт с «Королевским клубом» 31 марта 2010 года. Между тем Мануэль Пеллегрини ещё не покинул пост наставника «сливочных». Чилийский специалист должен был руководить командой ещё в 9 матчах.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура выдвинула обвинения против Моуринью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 3,3 млн. Соответствующее заявление прокуратора уже направила в мадридский суд. Моуринью обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год. Представители Моуринью сообщили, что португальский специалист не получал уведомлений от налоговых органов.