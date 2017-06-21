Джон Терри склоняется к переходу в «Астон Виллу» или «Бирмингем Сити»

Президент «Суонси» Хью Дженкинс, ведущий переговоры с футболистом, сообщает, что наиболее вероятным выбором Терри являются клубы из Бирмингема — «Астон Вилла» и «Бирмингем Сити».

«Я не знаю, чего именно он хочет от своего перехода, но, насколько я слышал, он хотел бы переехать в Бирмингем. Однако Пол (Клемент, главный тренер “Суонси”. — Прим. “Чемпионата”) разговаривает с Джоном и его агентом, пытается выяснить, как у него обстоят дела, и мы ожидаем от него ответа», — сказал президент «Суонси».

Помимо «Астон Виллы», «Бирмингем Сити» и «Суонси» интерес к Терри также проявляли «Вест Бромвич» и «Борнмут».