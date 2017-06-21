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21 июня 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим игроком в матче с «Актобе»

По традиции в официальной группе футбольного клуба «Астана» прошло голосование по определению лучшего игрока команды в матче против «Актобе», который завершился победой столичной команды со счетом 4:2.

По традиции в официальной группе футбольного клуба <span class=error>Астана</span> прошло голосование по определению лучшего игрока команды в матче против <span class=error>Актобе</span> который завершился победой столичной команды со счетом 4:2. Увеличить
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В итоге лучшим футболистом матча был признан нападающий Патрик Твумаси, который стал автором дубля в ворота западно-казахстанского клуба.

На втором месте в нашем голосования расположился еще один футболист группы атаки — Серикжан Мужиков. За автора четвертого гола в ворота «Актобе» свои голоса отдали 17,5% респондентов.

Тройку сильнейших замкнул Джуниор Кабананга, за которого проголосовало почти 500 человек.

Итог голосования:
1. Патрик Твумаси — 46,7%
2. Серикжан Мужиков — 17,5%
3. Джуниор Кабананга — 15,1%
4. Дмитрий Шомко — 5,8%
5. Александр Мокин — 4,5%.

Всего в голосовании приняли участие 3 116 человек.

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