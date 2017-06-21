Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим игроком в матче с «Актобе»
По традиции в официальной группе футбольного клуба «Астана» прошло голосование по определению лучшего игрока команды в матче против «Актобе», который завершился победой столичной команды со счетом 4:2.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В итоге лучшим футболистом матча был признан нападающий Патрик Твумаси, который стал автором дубля в ворота
На втором месте в нашем голосования расположился еще один футболист группы атаки — Серикжан Мужиков. За автора четвертого гола в ворота «Актобе» свои голоса отдали 17,5% респондентов.
Тройку сильнейших замкнул Джуниор Кабананга, за которого проголосовало почти 500 человек.
Итог голосования:
1. Патрик Твумаси — 46,7%
2. Серикжан Мужиков — 17,5%
3. Джуниор Кабананга — 15,1%
4. Дмитрий Шомко — 5,8%
5. Александр Мокин — 4,5%.
Всего в голосовании приняли участие 3 116 человек.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter