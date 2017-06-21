Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим игроком в матче с «Актобе»

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В итоге лучшим футболистом матча был признан нападающий Патрик Твумаси, который стал автором дубля в ворота западно-казахстанского клуба.



На втором месте в нашем голосования расположился еще один футболист группы атаки — Серикжан Мужиков. За автора четвертого гола в ворота «Актобе» свои голоса отдали 17,5% респондентов.



Тройку сильнейших замкнул Джуниор Кабананга, за которого проголосовало почти 500 человек.



Итог голосования:

1. Патрик Твумаси — 46,7%

2. Серикжан Мужиков — 17,5%

3. Джуниор Кабананга — 15,1%

4. Дмитрий Шомко — 5,8%

5. Александр Мокин — 4,5%.



Всего в голосовании приняли участие 3 116 человек.