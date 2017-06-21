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21 июня 2017, 8:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола заинтересован в услугах Иньесты и контактировал с ним

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», заинтересован в услугах полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты, сообщает британское издание Metro.

Бывший главный тренер Барселоны <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> возглавляющий ныне Манчестер Сити заинтересован в услугах полузащитника <nobr>сине-гранатовых</nobr> <span class=error>Андреса</span> <span class=error>Иньесты</span> сообщает британское издание Metro. Увеличить
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Согласно информации источника, Гвардиола уже контактировал с 33-летним футболистом сборной Испании, чтобы убедить его перейти в английский клуб.

Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года. Игроку предложили продление контракта, однако он ещё не дал ответа. Футболист сначала хочет убедиться в том, что физическое состояние позволит ему согласиться на пролонгацию договора.

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