Гвардиола заинтересован в услугах Иньесты и контактировал с ним

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Согласно информации источника, Гвардиола уже контактировал с 33-летним футболистом сборной Испании, чтобы убедить его перейти в английский клуб.

Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года. Игроку предложили продление контракта, однако он ещё не дал ответа. Футболист сначала хочет убедиться в том, что физическое состояние позволит ему согласиться на пролонгацию договора.