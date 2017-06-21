Гвардиола заинтересован в услугах Иньесты и контактировал с ним
Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», заинтересован в услугах полузащитника
сине-гранатовых Андреса Иньесты, сообщает британское издание Metro.
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Согласно информации источника, Гвардиола уже контактировал с 33-летним футболистом сборной Испании, чтобы убедить его перейти в английский клуб.
Действующий контракт Иньесты с каталонским клубом в силе до лета 2018 года. Игроку предложили продление контракта, однако он ещё не дал ответа. Футболист сначала хочет убедиться в том, что физическое состояние позволит ему согласиться на пролонгацию договора.
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