СМИ: Экс-футболист ЦСКА Сейду Думбия будет выступать за португальский «Спортинг»
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Экс-форвард московского ЦСКА ивуариец Сейду Думбия, права на которого сейчас принадлежат итальянской «Роме», в следующем сезоне будет выступать за португальский футбольный клуб «Спортинг», сообщает O Jogo.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нападающий перейдет в лиссабонский клуб на правах аренды, при этом «Спортинг» будет иметь приоритетное право выкупа трансфера футболиста за 6 миллионов евро.
Ожидается, что 29-летний игрок прибудет в столицу Португалии в ближайшие дни.
Прошлый сезон Думбия провел в аренде в швейцарском «Базеле», за который он сыграл в 34 матчах в различных турнирах, забил 21 мяч и помог клубу в 20-й раз выиграть чемпионат Швейцарии и в 12-й — Кубок страны.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, после чего перешел в «Рому».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter