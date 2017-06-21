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21 июня 2017, 8:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Экс-футболист ЦСКА Сейду Думбия будет выступать за португальский «Спортинг»

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Экс-форвард московского ЦСКА ивуариец Сейду Думбия, права на которого сейчас принадлежат итальянской «Роме», в следующем сезоне будет выступать за португальский футбольный клуб «Спортинг», сообщает O Jogo.

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Нападающий перейдет в лиссабонский клуб на правах аренды, при этом «Спортинг» будет иметь приоритетное право выкупа трансфера футболиста за 6 миллионов евро.

Ожидается, что 29-летний игрок прибудет в столицу Португалии в ближайшие дни.

Прошлый сезон Думбия провел в аренде в швейцарском «Базеле», за который он сыграл в 34 матчах в различных турнирах, забил 21 мяч и помог клубу в 20-й раз выиграть чемпионат Швейцарии и в 12-й — Кубок страны.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, после чего перешел в «Рому».

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