СМИ: Экс-футболист ЦСКА Сейду Думбия будет выступать за португальский «Спортинг»

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Нападающий перейдет в лиссабонский клуб на правах аренды, при этом «Спортинг» будет иметь приоритетное право выкупа трансфера футболиста за 6 миллионов евро.

Ожидается, что 29-летний игрок прибудет в столицу Португалии в ближайшие дни.

Прошлый сезон Думбия провел в аренде в швейцарском «Базеле», за который он сыграл в 34 матчах в различных турнирах, забил 21 мяч и помог клубу в 20-й раз выиграть чемпионат Швейцарии и в 12-й — Кубок страны.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год, после чего перешел в «Рому».