После слов Переса Роналду начал пересматривать решение об уходе из «Реала»

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Согласно информации источника, настроение футболиста сборной Португалии изменилось после последнего интервью президента «Королевского клуба» Флорентино Переса. Последний, в частности, сказал, что Роналду не делал недавние заявления ради того, чтобы заработать деньги. Кроме того, Перес отметил, что у игрока не было умысла скрывать налоги, в чём его обвиняет испанская прокуратура. И добавил, что «Реал» не намерен вести переговоры с другим клубом насчёт Роналду, поскольку он составляет часть истории «Реала».

После этого Роналду сказал некоторым партнёрам по сборной Португалии, что ему понравились слова Переса. Правда, окончательного решения игрок не примет до тех пор, пока не побеседует с Пересом лично.

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что Роналду сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.