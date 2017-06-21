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21 июня 2017, 8:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду решил заплатить € 14,8 млн, чтобы не оказаться в тюрьме

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение заплатить € 14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать наказания, сообщает Cope.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> принял решение заплатить € 148 млн налоговым органам Испании чтобы избежать наказания сообщает <span class=error>Cope</span>. Увеличить
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Футболисту сборной Португалии рекомендовали заплатить эту сумму, поскольку ему грозит реальный срок тюремного заключения на несколько лет.

Будущее Роналду в «Реале» в данный момент неясно. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что Роналду сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании. Ранее сообщалось, что игрок твёрдо намерен покинуть «Реал» и дать 31 июля показания в суде, чтобы доказать свою невиновность.

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