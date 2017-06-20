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20 июня 2017, 23:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бышовец: Работа в первой лиге Англии не делает чести лучшему тренеру России

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал, как относится к тому, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил английский клуб «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Чемпионата Дмитрию <span class=error>Егорову</span> рассказал как относится к тому что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> возглавил английский клуб <span class=error>Халл</span> Сити выступающий в <span class=error>Чемпионшипе</span>. Увеличить
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«В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16−20 тренеров найдётся человек пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно показаться с двумя-тремя. Если говорить о переезде Слуцкого в Англию, то первая лига — что это за уровень? Это не делает чести лучшему тренеру России. Для кого это может быть почётно?» — сказал Бышовец.

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