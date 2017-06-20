Бышовец: Работа в первой лиге Англии не делает чести лучшему тренеру России
Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову рассказал, как относится к тому, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил английский клуб «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе.
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«В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16−20 тренеров найдётся человек
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