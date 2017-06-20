Бышовец: Работа в первой лиге Англии не делает чести лучшему тренеру России

«В целом мы страдаем от необразованности, и на добрые 16−20 тренеров найдётся человек пять-семь, с которыми можно говорить о футболе. А в приличном обществе можно показаться с двумя-тремя. Если говорить о переезде Слуцкого в Англию, то первая лига — что это за уровень? Это не делает чести лучшему тренеру России. Для кого это может быть почётно?» — сказал Бышовец.