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20 июня 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА открыла дело в отношении «Ювентуса» о переходе Погба

ФИФА подтвердила информацию о том, что открыла дело в отношении «Ювентуса» о переходе полузащитника Поля Погба, однако не имеет претензий к «Манчестер Юнайтед».

ФИФА подтвердила информацию о том что открыла дело в отношении <span class=error>Ювентуса</span> о переходе полузащитника Поля <span class=error>Погба</span> однако не имеет претензий к Манчестер Юнайтед. Увеличить
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«Мы можем подтвердить, что открыли дисциплинарное расследование в отношении “Ювентуса”, однако не можем комментировать подробности, поскольку расследование по этому делу продолжается. Также можем подтвердить, что никаких разбирательств в отношении “Манчестер Юнайтед” не ведётся», — приводит слова представителя ФИФА ESPN.

Погба перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента в 2012 году после того, как у него истёк контракт с «МЮ», а в 2016 году он вернулся в английский клуб за € 105 млн. Отмечается, что агент игрока Мино Райола мог помочь Погба бесплатно перейти в «Ювентус» в 2012 году, заключив соглашение, согласно которому в будущем он получит огромный процент от трансфера. Ранее сообщалось, что Райола заработал на трансфере Погба из туринского клуба в «МЮ» около € 31 млн. В этой сделке могло быть нарушено правило владения правами футболиста в отношении одной из сторон.

В случае, если «Ювентус» признают виновным, ему грозит штраф или даже запрет на регистрацию новых футболистов.

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