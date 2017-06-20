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20 июня 2017, 23:06 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Моуринью не хочет видеть Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступает против возвращения в команду нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают португальские СМИ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> выступает против возвращения в команду нападающего мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Об этом сообщают португальские СМИ. Увеличить
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Как информирует Marca, Моуринью смущают ряд факторов. Это возраст игрока (32 года), высокая трансферная стоимость (200 миллионов евро) и высокая зарплата (около 25 миллионов евро в год). Кроме того, у Роналду и Моуринью были проблемы в отношениях во время совместной работы в «Реале». Не исключено, что это также повлияло на решение Моуринью.

В прошедшем сезоне 32-летний Криштиану Роналду провел 46 матчей за «Реал» и забил 42 мяча при 12 голевых передачах. Ранее сообщалось, что он хочет покинуть команду.

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