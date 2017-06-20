Моуринью отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов в Испании

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Ранее сообщалось, что португальский специалист обвиняется в уклонении от налогов на сумму € 3,3 млн. Соответствующее заявление испанская прокуратора уже направила в мадридский суд. Моуринью обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год.

В опубликованном заявлении говорится о том, что Моуринью не получал никаких уведомлений от налоговых органов по этому поводу и за время своей работы в «Реале» (2010−2013 года) заплатил более € 26 млн налогов. Кроме того, советники Моуринью опубликовали документ от налоговых органов, который, по их словам, подтверждает, что он соблюдал все налоговые обязательства.