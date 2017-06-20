Солигорский «Шахтер» и минское «Динамо» победили в матчах чемпионата Беларуси

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Лидер турнира солигорский «Шахтер» принимал на своем поле одного из аутсайдеров новополоцкий «Нафтан» и переиграл гостей со счетом 2:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Александр Селява, после перерыва Эдгар Олехнович закрепил успех «Шахтера», а незадолго до финального свистка Виталий Мараховский сократил разрыв, установив окончательный результат.

На вторую позицию в турнирной таблице вышло минское «Динамо», разгромившее на выезде футболистов «Слуцка» — 3:0. Голы забили Антон Сарока, Владимир Хващинский и Урош Николич.

Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ переместился на 3-е место, после того как у себя дома сыграл вничью с жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 0:0. С таким же результатом завершилась встреча «Минска» и «Городеи».

На первом месте «Шахтер» — 32 очка, у минского «Динамо» 28 баллов, на один балл меньше у БАТЭ.