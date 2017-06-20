Венгерский Пол Сколуз. Что нужно знать о новичке «Астаны» из клуба бундеслиги

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Основная позиция 23-летнего Кляйнхайслера — центральный полузащитник, но при необходимости может действовать на обоих флангах атаки. Он отличается высокой скоростью и хорошим футбольным интеллектом. За эти качества и рыжий цвет волос он был прозван «венгерским Полом Скоулзом».

Свою карьеру Кляйнхайслер начинал в составе «Академии Пушкаша», являющийся фарм-клубом одного из сильнейших клубов Венгрии «Видеотон». За основную команду начал выступать с 2013 года. За три сезона сыграл в 30 матчах и забил четыре гола.

Полузащитник, несмотря на свой юный возраст, привлек внимание главного тренера сборной Венгрии Бернда Шторка и ярко дебютировал в ее составе. Случилось это в стыковом матче с Норвегией В гостях единственный гол венгров забил именно Кляйнхайслер, а затем венгры добились победы и дома, что позволило им впервые с 1972 года поехать на чемпионат Европы.

В начале 2016 года Кляйнхайслер перешел в немецкий «Вердер», с которым подписал контракт на три с половиной года. Этот клуб стал третьим в его карьере. В составе бременского клуба он провел шесть матчей в бундеслиге, а его контракт рассчитан до лета 2019 года.

Летом 2016 года Кляйнхайслер в составе сборной Венгрии пробился в четвертьфинал чемпионата Европы. Определяющей в этом плане стала победа в первом матче финального турнира против Австрии. В этой игре Ласло был лучшим на поле и отметился голевой передачей. Всего полузащитник сыграл в двух матчах и заработал две желтые карточки.

В прошедшем сезоне Кляйнхайслер также играл в аренде. В первой половине он забил один гол в 12 матчах за «Дармштадт» в первой бундеслиге. Последним местом пребывания хавбека стал венгерский клуб «Ференцварош». За него Ласло провел 10 матчей. В мае этого года он вместе с командой выиграл Кубок Венгрии.

Стоит отметить, что Кляйнхайслер за свою клубную карьеру отметился лишь двумя желтыми карточками и ни разу не был удален с поля. Статистический портал Whoscored.com его слабыми местами считает игру в воздухе и точность передач, а сильными сторонами называет мобильность и креативность.

По данным немецкого Bild, годичная аренда Кляйнхайслера обойдется «Астане» в 100 тысяч евро, а летом 2018 года казахстанский клуб может выкупить трансфер венгра за 500 тысяч евро.

Ранее Кляйнхайслер объяснил причины своего перехода в «Астану». Сейчас трехкратный чемпион страны лидирует в турнирной таблице КПЛ имея в своем активе 39 очков после 17 проведенных матчей. Уже в июле венгр может дебютировать в Лиге Чемпионов в матче с латвийским «Спартаком».