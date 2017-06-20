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20 июня 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Караваев есть в списке «Лацио», но его шансы перейти туда невелики

Иван Бакулин, представитель защитника чешской «Спарты» Вячеслава Караваева, прокомментировал информацию об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Лацио».

Иван <span class=error>Бакулин</span> представитель защитника чешской Спарты Вячеслава <span class=error>Караваева</span> прокомментировал информацию об интересе к 22-летнему россиянину со стороны <span class=error>Лацио</span>. Увеличить
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«Насколько я знаю, Караваев есть в трансферном списке “Лацио”, они думают о нём. Но в Италии лимит на игроков из стран, не входящих в Евросоюз. В команде таких уже двое, поэтому у Славы шансы оказаться там невелики. “Лацио” нужно определиться — нужен им Караваев или нет. Если римляне заинтересованы в футболисте, они будут обращаться в “Спарту”. Если они договорятся с клубом, то будут обращаться к нам», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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