Агент: Караваев есть в списке «Лацио», но его шансы перейти туда невелики

«Насколько я знаю, Караваев есть в трансферном списке “Лацио”, они думают о нём. Но в Италии лимит на игроков из стран, не входящих в Евросоюз. В команде таких уже двое, поэтому у Славы шансы оказаться там невелики. “Лацио” нужно определиться — нужен им Караваев или нет. Если римляне заинтересованы в футболисте, они будут обращаться в “Спарту”. Если они договорятся с клубом, то будут обращаться к нам», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.