Вячеслав Караваев: Впервые слышу об интересе со стороны «Лацио»
Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев заявил «СЭ», что не слышал об интересе со стороны «Лацио». Ранее итальянские СМИ сообщили, что римская команда рассматривает вариант с покупкой российского футболиста.
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— Об интересе со стороны «Лацио» ничего не слышал, — сказал Караваев.
22-летний российский защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и сделал девять голевых передач. Всего на его счету за клуб 37 игр, четыре гола и 10 передач.
Ранее Караваев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за «Дуклу» и «Яблонец». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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