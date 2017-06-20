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20 июня 2017, 17:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вячеслав Караваев: Впервые слышу об интересе со стороны «Лацио»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев заявил «СЭ», что не слышал об интересе со стороны «Лацио». Ранее итальянские СМИ сообщили, что римская команда рассматривает вариант с покупкой российского футболиста.

Защитник Спарты Вячеслав Караваев заявил СЭ что не слышал об интересе со стороны <span class=error>Лацио</span>. Увеличить
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— Об интересе со стороны «Лацио» ничего не слышал, — сказал Караваев.

22-летний российский защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и сделал девять голевых передач. Всего на его счету за клуб 37 игр, четыре гола и 10 передач.

Ранее Караваев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за «Дуклу» и «Яблонец». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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