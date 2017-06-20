Вячеслав Караваев: Впервые слышу об интересе со стороны «Лацио»

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— Об интересе со стороны «Лацио» ничего не слышал, — сказал Караваев.

22-летний российский защитник в минувшем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Чехии, в которых забил три мяча и сделал девять голевых передач. Всего на его счету за клуб 37 игр, четыре гола и 10 передач.

Ранее Караваев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за «Дуклу» и «Яблонец». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.