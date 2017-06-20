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20 июня 2017, 16:31 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Сергей Ребров возглавит аравийский клуб «Аль-Ахли»

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров близок к подписанию контракта с аравийским клубом «Аль-Ахли». Об этом сообщают украинские СМИ.

Бывший тренер киевского Динамо Сергей <span class=error>Ребров</span> близок к подписанию контракта с аравийским клубом Аль-<span class=error>Ахли</span>. Об этом сообщают украинские СМИ. Увеличить
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Как информирует «Команда № 1», все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и заключить соглашение. Не исключено, что помощниками Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в «Динамо».

«Аль-Ахли» из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии. Напомним, что Реброва в «Динамо» сменил Александр Хацкевич.

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