Сергей Ребров возглавит аравийский клуб «Аль-Ахли»

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Как информирует «Команда № 1», все предварительные договоренности уже достигнуты, осталось соблюсти формальности и заключить соглашение. Не исключено, что помощниками Реброва станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие в «Динамо».

«Аль-Ахли» из Джидды — трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля Саудовской Аравии. Напомним, что Реброва в «Динамо» сменил Александр Хацкевич.