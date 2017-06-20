«Милан» продолжает переговоры с Доннаруммой

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Ранее агент Мино Райола сообщил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», истекающий летом 2018 года. Молодой итальянец отказался от пятилетнего соглашения с зарплатой € 5 млн в год. Фаворитом в борьбе за Доннарумму считается мадридский «Реал», также на него претендуют другие топ-клубы.