«Милан» продолжает переговоры с Доннаруммой
«Милан» не потерял надежд удержать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Руководство
красно-чёрных продолжает переговоры по поводу продления контракта с 18-летним футболистом, пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Ранее агент Мино Райола сообщил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», истекающий летом 2018 года. Молодой итальянец отказался от пятилетнего соглашения с зарплатой € 5 млн в год. Фаворитом в борьбе за Доннарумму считается мадридский «Реал», также на него претендуют другие
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