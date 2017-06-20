Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30133719/
20 июня 2017, 16:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» продолжает переговоры с Доннаруммой

«Милан» не потерял надежд удержать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Руководство красно-чёрных продолжает переговоры по поводу продления контракта с 18-летним футболистом, пишет сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Милан не потерял надежд удержать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее агент Мино Райола сообщил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», истекающий летом 2018 года. Молодой итальянец отказался от пятилетнего соглашения с зарплатой € 5 млн в год. Фаворитом в борьбе за Доннарумму считается мадридский «Реал», также на него претендуют другие топ-клубы.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?