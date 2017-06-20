«Милан» заплатит 20 миллионов евро за Билью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает Premium Sport, миланский клуб заплатит за 31-летнего аргентинца 20 миллионов евро. Также римский коллектив может получить 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Билья сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.