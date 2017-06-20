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20 июня 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» заплатит 20 миллионов евро за Билью

«Милан» близок к завершению переговоров с «Лацио» по полузащитнику Лукасу Бильи.

Милан близок к завершению переговоров с <span class=error>Лацио</span> по полузащитнику <span class=error>Лукасу</span> <span class=error>Бильи</span>. Увеличить
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Как утверждает Premium Sport, миланский клуб заплатит за 31-летнего аргентинца 20 миллионов евро. Также римский коллектив может получить 2 миллиона евро в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Билья сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

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