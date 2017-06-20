«Милан» заплатит 20 миллионов евро за Билью
«Милан» близок к завершению переговоров с «Лацио» по полузащитнику Лукасу Бильи.
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Как утверждает Premium Sport, миланский клуб заплатит за 31-летнего аргентинца 20 миллионов евро. Также римский коллектив может получить 2 миллиона евро в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Билья сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.
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