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20 июня 2017, 16:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» сыграет товарищеский матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»

«Ювентус» в начале августа проведет товарищеский матч с «Тоттенхэмом».

<span class=error>Ювентус</span> в начале августа проведет товарищеский матч с Тоттенхэмом. Увеличить
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Как сообщает La Stampa, игра состоится 5 августа на «Уэмбли» за две недели до начала сезона в серии А и за неделю до начала сезона в премьер-лиге.

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Тоттенхэмом» занял второе место в чемпионате Англии.

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