«Тоттенхэм» сыграет товарищеский матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»

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Как сообщает La Stampa, игра состоится 5 августа на «Уэмбли» за две недели до начала сезона в серии А и за неделю до начала сезона в премьер-лиге.

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Тоттенхэмом» занял второе место в чемпионате Англии.