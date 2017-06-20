«Тоттенхэм» сыграет товарищеский матч с «Ювентусом» на «Уэмбли»
«Ювентус» в начале августа проведет товарищеский матч с «Тоттенхэмом».
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Как сообщает La Stampa, игра состоится 5 августа на «Уэмбли» за две недели до начала сезона в серии А и за неделю до начала сезона в
Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии, а «Тоттенхэмом» занял второе место в чемпионате Англии.
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