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20 июня 2017, 15:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» хочет обменять Рафинью на Бельерина

«Барселона» предложила «Арсеналу» Рафинью плюс 20 миллионов фунтов стерлингов за защитника Эктора Бельерина, утверждает The Sun. Напомним, что 22-летний испанец является воспитанником сине-гранатовых.

Барселона предложила Арсеналу <span class=error>Рафинью</span> плюс 20 миллионов фунтов стерлингов за защитника <span class=error>Эктора</span> <span class=error>Бельерина</span>. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бельерин может вернуться в стан каталонцев. В возрасте 16 лет он перешел в «Арсенал» за 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне футболист провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

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