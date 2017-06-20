«Барселона» хочет обменять Рафинью на Бельерина

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бельерин может вернуться в стан каталонцев. В возрасте 16 лет он перешел в «Арсенал» за 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне футболист провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.