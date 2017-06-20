«Астана» официально объявила о переходе футболиста из клуба немецкой бундеслиги

«В составе “Астаны” венгр будет выступать на правах аренды. Соглашение между столичным клубом и немецким “Вердером”, которому принадлежат права на Кляйнхайслера, рассчитано на один год», — говорится в сообщении «Астаны».

Ранее немецкий Bild сообщал, что годичная аренда Кляйнхайслера обойдется «Астане» в 100 тысяч евро, а летом 2018 года казахстанский клуб может выкупить трансфер венгра за 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Кляйнхайслер также играл в аренде. В первой половине он забил один гол за 12 матчей за «Дармштадт» в первой бундеслиге, после чего отыграл десять встреч за «Ференцварош» в чемпионате Венгрии.

В «Вердер» Кляйнхайслер перешел в январе 2016 года. В составе бременского клуба он провел шесть матчей в бундеслиге, а его контракт рассчитан до лета 2019 года. До Германии хавбек выступал на родине за «Видеотон» и «Академию Пушкаша».

В составе сборной Венгрии Кляйнхайслер провел 13 матчей, в которых забил один гол. В 2016 году он принял участие в двух встречах на Евро-2016, а в игре против Австрии отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

Основная позиция 23-летнего Кляйнхайслера — центральный полузащитник. При необходимости он может действовать на обоих флангах атаки.