«Астана» официально объявила о переходе футболиста из клуба немецкой бундеслиги
Полузащитник сборной Венгрии и немецкого «Вердера» Ласло Кляйнхайслер стал игроком «Астаны». Об этом казахстанский клуб объявил сегодня, 20 июня, на своем официальном сайте.
«В составе “Астаны” венгр будет выступать на правах аренды. Соглашение между столичным клубом и немецким “Вердером”, которому принадлежат права на Кляйнхайслера, рассчитано на один год», — говорится в сообщении «Астаны».
Ранее немецкий Bild сообщал, что годичная аренда Кляйнхайслера обойдется «Астане» в 100 тысяч евро, а летом 2018 года казахстанский клуб может выкупить трансфер венгра за 500 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Кляйнхайслер также играл в аренде. В первой половине он забил один гол за 12 матчей за «Дармштадт» в первой бундеслиге, после чего отыграл десять встреч за «Ференцварош» в чемпионате Венгрии.
В «Вердер» Кляйнхайслер перешел в январе 2016 года. В составе бременского клуба он провел шесть матчей в бундеслиге, а его контракт рассчитан до лета 2019 года. До Германии хавбек выступал на родине за «Видеотон» и «Академию Пушкаша».
В составе сборной Венгрии Кляйнхайслер провел 13 матчей, в которых забил один гол. В 2016 году он принял участие в двух встречах на Евро-2016, а в игре против Австрии отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.
Основная позиция 23-летнего Кляйнхайслера — центральный полузащитник. При необходимости он может действовать на обоих флангах атаки.
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