Роналду и Моуринью вместе. Как это будет в «МЮ»
Британская Daily Mail подробно изучила историю взаимоотношений двух самых известных футбольных португальцев — Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Не исключено, что они скоро воссоединятся в «МЮ».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нет сомнений в том, что Криштиану очень привязан к «МЮ». Ради возможности вернуться в бывший клуб он готов рискнуть всем, чего добился в «Реале». Но сработается ли форвард с Жозе Моуринью? История их взаимоотношений заставляет сомневаться….
Яркая картинка из сезона-2012/13, когда оба португальца были в «Королевском клубе» — тренер и игрок стараются не смотреть друг на друга в подтрибунном тоннеле перед последним домашним матчем «Реала» в том чемпионате. Месяцы тихой борьбы вконец испортили их взаимоотношения.
Первые признаки того, что между Моуринью и Роналду не все ладно, появились еще в 2012 году. После поражения от «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов раздосадованный Криштиану скептически отозвался о тактике своего тренера: «Мне не нравится такой футбол, но я обязан приспособиться к нему, раз этого требует от меня команда». Характерно, что в следующей игре Роналду сел в запас.
В январе 2013-го Моуринью раскритиковал Роналду за слабую игру в концовке матча на Кубок Испании против «Валенсии». Дело дошло до стычки в раздевалке. Позже Рауль Альбиоль пытался сгладить тот инцидент. Защитник уверял, что ничего страшного не произошло: «У них состоялся обмен мнениям. Не более того».
Но биограф Роналду, испанский журналист Гильем Баллаге, писал об этом следующее: «После замены игрок не смог сдержать ярость. Он вскочил со скамейки и начал кричать: «Вот ваша плата за все, что я сделал для вас! Как вы смеете говорить мне такое?».
Моуринью ответил Роналду, что его критику поддерживают многие, но они просто боятся сказать это лидеру команды в лицо.
Другой испанский журналист Диего Торрес в своей книге «Особенный» описал атмосферу постоянной напряженности в «Реале» Моуринью. По словам этого автора, тренер выговаривал Роналду: «Ты жалуешься, что мы играем слишком оборонительно. Знаешь, почему так происходит?
Моуринью часто говорил Роналду: «Я должен заботиться о тебе, потому что ты — брат моего брата. И, следовательно, мой брат тоже».
Услышавший эту фразу Кака был совершенно сбит с толку: «Так кто чей брат?».
«Их общий брат — Жорже Мендеш», — пояснил более подкованный Гонсало Игуаин.
Какими бы непростыми не были взаимоотношения двух больших личностей, Моуринью всегда понимал, что с Роналду у него куда больше шансов на успех, чем без него. И Криштиану, как профессионал до кончиков ногтей, старался не перечить тренеру «Реала». Однако шаткое перемирие
В беседе с руководством «Королевского клуба» Моуринью обвинил Роналду том, что «Реал» не смог выиграть примеру в сезоне-2012/13 и футболист запомнил этот поступок тренера.
Еще в начале того чемпионата «Особенный» начал твердить, что команда не сможет завоевать золото
По ходу победного матча с «Малагой» телевизионщики поймали удачный кадр — забивший двухсотый гол за «Королевский клуб» форвард
Впрочем, все это может остаться в прошлом, если «МЮ» действительно сумеет совершить главный трансфер лета.
«Снова поработать с Моуринью? Почему нет», — слова Роналду из интервью двухлетней давности. У тренера такой же взгляд на сотрудничество с игроком. Оба португальца способны прикусить языки ради общей пользы. А любовь Криштиану к клубу, где он стал
«Я счастлив в Испании, но все равно скучаю по Англии. Нельзя взять и выключить воспоминания», — признался Роналду в интервью перед последним финалом Лиги чемпионов.
Наверное, это единственный вопрос на который должен будет ответить Криштиану, если «МЮ» решится вытащить его из Мадрида.
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