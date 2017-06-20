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20 июня 2017, 15:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Сандерленд» до конца недели может быть продан за 100 миллионов фунтов стерлингов

К концу этой недели может быть заключено соглашение о продаже «Сандерленда», утверждает Sky Sports.

По информации источника, на приобретение английского клуба претендуют компания из Германии и многонациональный консорциум, возглавляемый группой фанатов «Сандерленда» и частично финансируемый американскими бизнесменами. Переговоры с нынешним владельцем клуба Эллисом Шортом близки к завершению. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сандерленд
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