«Сандерленд» до конца недели может быть продан за 100 миллионов фунтов стерлингов

По информации источника, на приобретение английского клуба претендуют компания из Германии и многонациональный консорциум, возглавляемый группой фанатов «Сандерленда» и частично финансируемый американскими бизнесменами. Переговоры с нынешним владельцем клуба Эллисом Шортом близки к завершению. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.