Криштиану Роналду 31 июля выступит в испанском суде по делу о неуплате налогов
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду 31 июля выступит в суде Испании по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство Рейтер.
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Ранее стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов.
Позднее в СМИ появилась информация, что четырехкратный обладатель «Золотого мяча» решил покинуть «Реал»
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