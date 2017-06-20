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20 июня 2017, 14:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Криштиану Роналду 31 июля выступит в испанском суде по делу о неуплате налогов

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду 31 июля выступит в суде Испании по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство Рейтер.

Футболист мадридского Реала и сборной Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> 31 июля выступит в суде Испании по делу об уклонении от уплаты налогов сообщает агентство <span class=error>Рейтер</span>. Увеличить
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Ранее стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов.

Позднее в СМИ появилась информация, что четырехкратный обладатель «Золотого мяча» решил покинуть «Реал» из-за выдвинутых против него обвинений.

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Прокуратура Испании заподозрила тренера Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида подозревает главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» португальца Жозе Моуринью в совершении мошенничества на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом. Об этом сообщило во вторник агентство ЭФЭ.
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