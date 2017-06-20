Криштиану Роналду 31 июля выступит в испанском суде по делу о неуплате налогов

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Ранее стало известно, что прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. Утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году «бизнес-структуру» с целью сокрытия своих реальных доходов.