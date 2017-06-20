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20 июня 2017, 14:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Прокуратура Испании заподозрила тренера Моуринью в мошенничестве на €3,3 млн

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Мадрида подозревает главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» португальца Жозе Моуринью в совершении мошенничества на сумму в €3,3 млн в период между 2011 и 2012 годом. Об этом сообщило во вторник агентство ЭФЭ.

Португалец подозревается в неуплате налогов в период между 2011 и 2012 годом когда он возглавлял мадридский Реал Увеличить
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До работы в Англии Моуринью с 2010 по 2013 год возглавлял мадридский «Реал», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С 1996 по 2000 год Моуринью занимал должность ассистента тренера в «Барселоне».

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Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду 31 июля выступит в испанском суде по делу о неуплате налогов

Криштиану Роналду 31 июля выступит в испанском суде по делу о неуплате налогов

МОСКВА, 20 июн — Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду 31 июля выступит в суде Испании по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает агентство Рейтер.
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